Главная » Новости Ростовской области

В Ростове мужчина заключен под стражу за убийство знакомого кирпичом в автомастерской

На чтение 1 мин Просмотров 37 Опубликовано

В Ростове-на-Дону суд отправил под стражу 40-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве, которое произошло 18 апреля на улице Владиленской. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

По данным следствия, инцидент случился в помещении автомастерской. Во время распития спиртных напитков между подозреваемым и его 39-летним знакомым вспыхнул конфликт. В ходе ссоры фигурант нанес потерпевшему не менее одного удара кирпичом по голове. От полученной травмы мужчина скончался на месте.

После преступления подозреваемого задержали. Следователь обратился в суд с ходатайством об избрании меры пресечения, и в итоге мужчину заключили под стражу. Известно, что ранее он уже был неоднократно судим.

Сейчас по уголовному делу назначена судебно-медицинская экспертиза. Правоохранители проводят необходимые следственные действия, чтобы установить все обстоятельства и причины произошедшего.

Фото rostov.sledcom.ru 

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости происшествия Ростовская область убийство
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru