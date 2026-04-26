В Ростове мужчина заключен под стражу за убийство знакомого кирпичом в автомастерской

В Ростове-на-Дону суд отправил под стражу 40-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве, которое произошло 18 апреля на улице Владиленской. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

По данным следствия, инцидент случился в помещении автомастерской. Во время распития спиртных напитков между подозреваемым и его 39-летним знакомым вспыхнул конфликт. В ходе ссоры фигурант нанес потерпевшему не менее одного удара кирпичом по голове. От полученной травмы мужчина скончался на месте.

После преступления подозреваемого задержали. Следователь обратился в суд с ходатайством об избрании меры пресечения, и в итоге мужчину заключили под стражу. Известно, что ранее он уже был неоднократно судим.

Сейчас по уголовному делу назначена судебно-медицинская экспертиза. Правоохранители проводят необходимые следственные действия, чтобы установить все обстоятельства и причины произошедшего.

Фото rostov.sledcom.ru