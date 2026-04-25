В Ростовской области задержана ОПГ, распространявшая наркотики в трех городах

Полицейские Ростовской области пресекли деятельность организованной группы наркодилеров, распространявшей запрещенные вещества в Ростове-на-Дону, Шахтах и Новочеркасске. Участники группировки успели сбыть около 15 килограммов наркотиков.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по региону установили, что пятеро местных жителей в возрасте от 22 до 41 года, включая 24-летнюю девушку, самостоятельно выращивали, изготавливали и продавали наркотики через онлайн-магазин.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские совместно с инспекторами ДПС остановили в Новочеркасске автомобиль «Лада Гранта». При силовой поддержке бойцов Росгвардии были задержаны 22-летний владелец машины, 33-летний организатор преступного бизнеса и 41-летний участник группы. В детском кресле автомобиля правоохранители обнаружили два пакета с более чем 200 свертками метилэфедрона общей массой около 300 граммов. Позже задержали еще двух соучастников.

«При обыске в доме владельца автомобиля найдено свыше 100 граммов аналогичного наркотика и 4,5 килограмма марихуаны. В помещении, арендованном лидером группировки, изъято 16 кустов конопли и около 10 килограммов марихуаны из каннабиса», — сообщает пресс-служба донского главка

Изучив мобильные телефоны подозреваемых, оперативники выявили данные о тайниках с наркотиками, оборудованных в Ростове-на-Дону, Шахтах и Новочеркасске.

Выяснилось, что между участниками группы были четко распределены роли: по указанию организатора трое мужчин работали курьерами, делая закладки, а девушка занималась фасовкой. У задержанных изъяли сим-карты, банковские карты, электронные весы, изоленту, полимерные пакеты и ноутбук, использовавшийся для загрузки фотографий тайников на теневую интернет-платформу.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 и ч. 2 ст. 228 УК РФ. Все пятеро фигурантов заключены под стражу.

Ранее мы рассказывали о том, что в Таганроге будут судить 43-летнюю закладчицу за 15 эпизодов покушения на сбыт наркотиков.

Фото: скрин оперативного видео ГУ МВД России по Ростовской области

