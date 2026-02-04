Главная » Новости Ростовской области

В Ростове мужчина перепутал этаж и напал с ножом на хозяина квартиры, которую считал своей

В Ростове-на-Дону произошло нападение на жителя многоквартирного дома, которое совершил мужчина, перепутавший этажи. Правоохранительные органы оперативно задержали подозреваемого и выясняют детали инцидента.

Сообщение о происшествии поступило в полицию от самого потерпевшего. Прибывшие на вызов сотрудники задержали на месте 30-летнего мужчину. По предварительной информации, задержанный ошибся этажом и попытался попасть в чужую квартиру. Когда дверь открыл хозяин жилья, внутри которого также находились его жена и ребенок, пришедший напал на мужчину с ножом. Пострадавшего госпитализировали, ему была оказана первая медицинская помощь.

Сейчас фигурант находится в отделе полиции. По результатам проводимой проверки, которая установит все обстоятельства случившегося, будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства.

Ранее мы рассказали, что бомж ударил мужчину ножом за отказ пустить на ночлег.

