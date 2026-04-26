В Ростове двух женщин задержали за танцы у собора Пресвятой Богородицы

В Ростове-на-Дону полиция задержала двух женщин, которые танцевали на фоне собора Пресвятой Богородицы. Видео с их участием попало в интернет и вызвало возмущение местных жителей, а также активное обсуждение в соцсетях.

Новости Ростовской области

Сотрудники полиции установили личности нарушительниц — ими оказались женщины 1990 и 2009 годов рождения. Задержанные признали свою вину, но не смогли внятно объяснить, зачем они это сделали. В отношении фигуранток составлены административные протоколы по части 2 статьи 5.26 КоАП РФ — «Умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики».

Правоохранители напомнили, что подобные действия недопустимы и могут повлечь за собой как административную, так и уголовную ответственность.

Фото ГУ МВД по РО

