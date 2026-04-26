В Ростовской области объявлено экстренное предупреждение из-за ночных и утренних заморозков

В Ростовской области объявлено очередное экстренное предупреждение из-за заморозков, которые прогнозируются в ближайшие два дня ночью и утром, сообщает региональное ГУ МЧС.

По данным ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», ночью и утром 27 и 28 апреля в отдельных районах региона температура воздуха и на поверхности почвы может опуститься до -1…-3 градусов.

В связи с этим существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур. Особенно под угрозой находятся цветущие и распустившиеся почки ранних косточковых растений.

Главное управление МЧС России по Ростовской области напоминает, что в случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112». Звонок бесплатный.

