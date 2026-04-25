Главная » #Технологии

Молодежь на Дону стала тратить на онлайн-обучение в 2,3 раза больше времени

На чтение 2 мин Просмотров 2 Опубликовано

Россияне моложе 25 лет перешли на системное онлайн-обучение. По данным аналитиков Yota, за год интернет-трафик на образовательных сервисах среди молодых пользователей вырос на 72%. При этом подростки сменили короткие сессии на полноценные уроки.

Средняя продолжительность одного занятия у аудитории 14–25 лет увеличилась более чем в 6 раз. Если в марте годом ранее им хватало 16 минут для получения знаний, то теперь сессия длится в среднем 1 час 38 минут. Это самый высокий показатель среди всех возрастных групп.

Жителям Ростовской области младше 25 лет требуется еще больше времени на учебу. В среднем одно занятие у них занимает 1 час 17 минут — в 2,3 раза больше, чем годом ранее. Объем учебного интернет-трафика в крае увеличился в 1,6 раза. Примечательно, что занятия у молодых людей длятся на 21% дольше, чем у девушек.

Основной интерес молодежи сосредоточен на изучении школьной программы и подготовке к экзаменам — на такие сервисы приходится 85% трафика пользователей до 25 лет. Спрос формируют платформы «ЯКласс», «Фоксфорд», «Учи.ру», РЭШ, «Умскул» и «Тетрика». Тяга к знаниям достигает максимума в осенние месяцы, с сентября по ноябрь, и весенние, в марте и апреле.

Для сравнения среди поколения постарше наиболее востребованы курсы по IT, аналитике, маркетингу и обучению управленческим навыкам. Это напрямую отражается в динамике профильных платформ. Так, у Skillbox и «Яндекс Практикума», объединяющих в себе курсы по множеству направлений, у категории старше 36 лет трафик в марте вырос в 2–3 раза по сравнению с зимними месяцами, а у пользователей 26–35 лет — в 3-4 раза.

Не меньшей популярностью у россиян пользуются лекции от вузов. Так, открытый лекторий МГУ и проект «Открытое образование», предлагающий курсы ведущих университетов страны, в марте увеличился в 2–3 раза относительно начала года. Их основная аудитория также сосредоточена в группах старше 26 лет.

Люди старше 56 лет также стали чаще обучаться онлайн. К примеру, на ресурсах, где можно освоить новую профессию, объем трафика в марте вырос до двух раз.

В рейтинге городов по популярности онлайн-образования лидирует Москва, на которую приходится почти 20% трафика. В топ также вошли Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Якутск, Хабаровск, Уфа, Владивосток, Екатеринбург и Калининград.

Фото предоставлено пресс-службой Yota

  • Реклама
  • Erid: 2VfnxyNtxtr
  • Общество с ограниченной ответственностью «Скартел»
  • ИНН 7701725181
Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru