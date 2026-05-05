В Ростове чиновник получил крупную взятку за незаконное разрешение на вырубку деревьев

Подозреваемый успел получить 100 тыс. рублей из оговоренным 700 тыс. рублей.

В Ростове-на-Дону начальник отдела благоустройства стал фигурантом уголовного дела о получении крупной взятки. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере).

По версии следствия, 9 апреля этого года подозреваемый через посредника получил от гражданина часть взятки в размере 100 тысяч рублей из общей оговоренной суммы в 700 тысяч рублей. Деньги передавались за незаконные действия — выдачу разрешения на уничтожение зеленых насаждений на муниципальном земельном участке.

Преступление было пресечено сотрудниками УФСБ России по Ростовской области. Подозреваемого задержали, и по ходатайству следователя суд избрал для него меру пресечения в виде домашнего ареста. Кроме того, следственный отдел по Первомайскому району возбудил уголовное дело в отношении посредника. Суд по ходатайству следователя отправил его под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств и выяснение всех обстоятельств дела. Расследование продолжается.

Фото: следком РО

