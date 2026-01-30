В российских регионах начался набор в войска беспилотных систем

В российских регионах начался набор в новые подразделения войск беспилотных систем. Пункты отбора на контрактную службу принимают заявления от граждан, желающих освоить управление дронами.

Ежедневно поступают многочисленные обращения от желающих служить в этом новом роде войск. Для них предусмотрен контракт сроком от одного года, причем служба будет проходить исключительно в подразделениях БпС. Обязательным условием является прохождение курса обучения управлению дронами различных типов. Военнослужащим гарантированы выплаты за уничтожение целей, а также увольнение по окончании контракта, если они не захотят его продлевать.

К кандидатам предъявляются стандартные требования по возрасту, здоровью, образованию и психологической пригодности. В приоритетном порядке рассматриваются те, кто имеет опыт военной службы в авиационных частях, а также пилоты дронов, авиамоделисты, IT-специалисты, электронщики и радиотехники.

Отбор ведется на должности операторов беспилотных летательных аппаратов, инженеров, техников и другие специальности. Для будущих операторов важными преимуществами станут развитые аналитические способности, хороший вестибулярный аппарат, мелкая моторика рук и уверенное владение компьютером. В пунктах отбора все желающие могут ознакомиться со специальной техникой войск БпС и даже попробовать свои силы на симуляторе FPV-дрона. Инструкторы на месте проводят предварительный отбор, и те, кто соответствует требованиям, после заключения контракта направляются в учебные центры для прохождения профильной подготовки.

Подробности о службе в войсках беспилотных систем можно узнать на специализированном сайте беспилотныевойска.рф, по короткому номеру 117#4, а также обратившись в областной пункт отбора по контракту в Ростове-на-Дону по адресу: ул. Оганова, 22. Телефон: 8 (863) 235-15-23.

Иллюстрация: скрин видео telegram-канала Минобороны РФ