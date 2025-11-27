В России запускают платформу для обмена архивными тарифами между абонентами

Жителям страны представили сервис, который даёт возможность предложить выгодные условия своего архивного тарифа на сотовую связь другим и получить за это бонус.

Специальная платформа объединяет уникальные архивные предложения, позволяя новым абонентам найти на ней выгодные условия уже закрытых для подключения тарифов. Новые пользователи могут выбирать из предложений, размещённых самими абонентами.

Добавить свой тариф на платформу может любой пользователь Yota в личном кабинете, нажав кнопку «Поделиться тарифом». После того, как предложением воспользуется новый абонент, владелец тарифа получит бонус в размере 20% от его стоимости на мобильный счёт. Сумма будет начисляться ежемесячно в течение полугода.

«В августе мы предложили потенциальным клиентам присоединиться к нам, скопировав тариф у друзей. Услуга оказалась популярной, однако нам стали задавать вопрос: что делать, если среди близких знакомых нет абонента с подходящим тарифом? Платформа YotaАрхив полностью решает эту проблему. Теперь можно просто зайти на платформу и выбрать нужный набор минут, гигабайт и СМС», — говорит управляющий директор Yota Дмитрий Чудесников.

Определившись с подходящим вариантом, его можно забронировать на 20 суток, и он исчезнет из списка доступных другим пользователям предложений. Таким образом зарезервировать можно до пяти предложений.

Сразу после покупки абоненты, оформившие подключение, также смогут делиться своим тарифным планом.

Фото предоставлено пресс-службой МегаФона

