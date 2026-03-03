Главная » #В стране

В регионах страны стартовал конкурс «Земский почтальон-2026»

Старт всероссийскому состязанию дала «Единая Россия». Участие в конкурсе примут специалисты из населенных пунктов до 50 тысяч человек, имеющие опыт работы не менее года.

#В стране

Пройдет конкурс в три этапа. На первом, который продлится до 2 апреля, участники подают онлайн-заявки на сайте организатора. Второй этап: с 3 по 24 апреля будет включать оценку заявок региональными экспертными комиссиями и отбор финалистов. С 4 по 25 мая 2026 года среди заявок, отобранных региональными комиссиями, в социальной сети «ВКонтакте» состоится общественное голосование в специальной номинации «Народный почтальон». Очный финал запланирован на 26 мая в Москве.

«Земские почтальоны играют важную роль в повседневной жизни жителей деревень. Иногда они обеспечивают единственную возможность связи с «большим миром». Наш конкурс призван подчеркнуть значимость профессии почтальона и вдохновить молодых специалистов выбирать работу на селе, сохраняя преемственность традиций и укрепляя единство народа», — подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Напомним, ранее, во время отчета Правительства в Госдуме, Михаил Мишустин сообщил, что подготовлен законопроект по стабилизации финансового состояния почты. В качестве поддержки из федерального бюджета выделят 5 миллиардов рублей на продолжение программы модернизации отделений почтовой связи.

Добавим, в прошлом году первый Всероссийский конкурс «Земский почтальон» показал большую вовлеченность: люди со всей страны голосовали, чтобы поддержать своих почтальонов, отметить их и поблагодарить. Конкурс проводят по партийному проекту «Российское село» при поддержке Почты России, Минсельхоза, Минцифры и Профсоюза работников связи.

Фото: земскийпочтальон.рф

Единая Россия конкурс новости Почта России
