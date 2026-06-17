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В приложении «Госуслуги Дом» запустили уведомления об отключении горячей воды

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Автоматические оповещения освободят линии диспетчерских для экстренных вызовов.

#ЖКХ

В мобильном приложении «Госуслуги Дом» появилась новая функция: теперь пользователи могут заранее узнавать о плановых отключениях горячего водоснабжения. Соответствующее уведомление отображается на главном экране сервиса, что должно избавить жильцов от неопределенности во время профилактических работ на сетях и сделать управление бытом более предсказуемым.

Чтобы информация о графике отключений появилась в смартфонах собственников, управляющей организации (УК или ТСЖ) достаточно своевременно внести эти данные в государственную информационную систему. Если сведения переданы корректно, уведомление автоматически отобразится на главной странице приложения.

«Цифровизация сферы ЖКХ – это прежде всего комфорт, предсказуемость и уважение к времени граждан. Мы видим, как «Госуслуги Дом» шаг за шагом становится единым пультом управления своим жильем. Новая функция решает очень понятную бытовую проблему: человеку больше не нужно гадать, почему нет воды, или дозваниваться в диспетчерскую. Прозрачная коммуникация между жильцами и управляющими компаниями – это наш приоритет, и подобные цифровые сервисы хорошо справляются с этой задачей», – отметила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная.

Внедрение новой функции дает сразу несколько преимуществ. Во-первых, это своевременное оповещение жильцов: вся актуальная информация поступает прямо в смартфон. Во-вторых, снижается нагрузка на аварийные службы, так как автоматические уведомления освобождают телефонные линии диспетчерских для звонков о реальных экстренных ситуациях. В-третьих, это удобство: вся важная информация о доме, от показаний счетчиков до графика ремонта сетей, теперь доступна в формате «единого окна» в одном приложении.

Приложение «Госуслуги Дом» продолжает расширять свой функционал, делая взаимодействие с жилищно-коммунальным сектором прозрачным и современным. Скачать его можно по ссылке. Добавим, что на сегодняшний день в Ростовской области приложение «Госуслуги Дом» используют более 450 тысяч человек.

Фото: donland.ru

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Таганрогская правда

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