В поселке под Таганрогом подросток без прав стал участником аварии с тремя пострадавшими

В поселке Матвеев Курган произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека.

Инцидент случился 8 марта 2026 года около 13.30 на перекрестке улиц Пугачева и 1 Мая. По предварительной информации, 27-летний водитель, управлявший автомобилем Hyundai Avante, не уступил дорогу транспортному средству ВАЗ-2115. За рулем последнего находился 17-летний подросток.

«В результате столкновения травмы получили как сам подросток-водитель, так и его 18-летний пассажир, а также водитель иномарки. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести», — сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

Полиция составила административные материалы по факту нарушения. В отношении собственника автомобиля ВАЗ-2115 возбуждено дело по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ за передачу управления лицу, заведомо не имеющему права управления. На самого несовершеннолетнего водителя составлен протокол по части 1 той же статьи за управление транспортным средством без соответствующего права.

Обстоятельства аварии продолжают выясняться.

Фото: ГАИ по РО