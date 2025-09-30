Главная » Новости Таганрога

В парке Таганрога пройдет праздник для будущих и многодетных мам

7 октября в парке культуры и отдыха им. М. Горького отметят День беременных.

Для будущих и многодетных мам подготовлена интересная программа.

«Женщин ждут мастер-классы, встреча с сотрудниками «Школы мам» и другими специалистами, различные активности и познавательные мероприятия», — рассказали организаторы праздника.

Начало в 14 часов в Шахматном павильоне парка. Вход свободный, однако количество участниц ограничено. Предварительная запись по телефону: 8 (8634) 61-32-76.

День беременных проводится в России два раза в год – 7 апреля и 7 октября. Целью нового праздника является содействие повышению рождаемости за счет формирования в обществе культуры бережного отношения к материнству и детству.

Фото Сергея Плишенко

