В парке Таганрога проходит планшетная выставка «Городской арт–вояж» 

В Таганроге на центральной аллее парка им. Горького проходит планшетная выставка «Городской арт–вояж». На ней представлены работы художников из разных городов России, которые были участниками «Пленэра по-чеховски» проходившего в нашем городе в сентябре прошлого года.

Донской регион тогда представляли Вячеслав Лубянов (г. Ростов-на-Дону), Владимир Карначев (г. Ростов-на-Дону), Василий Шеховцов (г. Сальск), Людмила Оганова (г. Шахты), Ульяна Ситникова (г. Новошахтинск). Гостями Ростовской области стали Андрей Архипов (г. Москва), Алексей Иноземцев (г. Санкт-Петербург), Александр Филиппов (г. Старый Оскол), Василий Лазебный (Краснодарский край). Побывали в Таганроге и художники Донбасса — Артем Фесенко (г. Луганск), Анна Апельт-Матвейчук (г. Мариуполь).

Впоследствии творческие результаты пленэра Таганрогский художественный музей представил не только в формате выставки, но и в открытом городском пространстве, на своих виртуальных площадках, а также в репродуцированном виде в ходе выездных музейных мероприятий.

Сейчас работами участников «Пленэра по-чеховски» можно насладиться в парке, где с картин на прохожих смотрит голубоглазое таганрогское лето, четвертым месяцем которого по праву может считать сентябрь.

Фото ВК Таганрогского художественного музея