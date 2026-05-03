В ночном ДТП на Дону водитель погиб, врезавшись на скорости в бетонное ограждение

Пассажир авто получил травмы.

В Ростовской области полиция выясняет обстоятельства аварии, в результате которой погиб водитель. ДТП произошло ночью 3 мая, рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Около 01.25 в Волгодонске, на проспекте Лазоревый, 18, 34-летний водитель автомобиля KIA Optima, по предварительным данным, не справился с управлением из-за превышения скорости. Он врезался в бордюрный камень, после чего наехал на железобетонное барьерное ограждение.

В результате аварии водитель скончался на месте происшествия. 37-летний пассажир получил телесные повреждения.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области проводят следственные мероприятия. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Фото: Госавтоинспекция РО