В нескольких районах Таганрога из-за аварий ограничено водоснабжение

18 сентября «Водоканал» Таганрога устраняет порывы на водоводе в микрорайоне «Дубки», центре города и на «Русском поле».

Аварийно-восстановительные работы ведутся по адресам: ул. П. Тольятти, 10, 20\6. Холодное водоснабжение подается пониженным давлением в дома, расположенные на улицах П. Тольятти, Морозова, Дзержинского, Московской ориентировочно до 16 часов.

Порыв на водоводе коммунальная служба ликвидирует по адресу: ул. Кольцовская, 53. Водоснабжение ограничено в центральном районе Таганрога, Кислородной площади, улицах Свободы и Инструментальной. Завершить работы планируется до 16 часов.

Без воды осталась и часть микрорайона «Русское поле», утечку устраняют по адресам: ул. Сызранова, 4, 8. Подача ресурса ограничена в дома на улицах Чехова, Сызранова, Чучева, Фадеева, Пархоменко до 18 часов.

Ещё одна точка проведения работ — ул. Чехова, 21. Водоснабжение ограничено до 17 часов на улице Чехова и в переулке Гарибальди.

 Оперативная информация об отключении водоснабжения и аварийно-восстановительных работах размещается на официальном сайте «Водоканала» и в Telegram-канале УЖКХ Таганрога.

