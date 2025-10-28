Главная » Культура

В музыкальной школе Таганрога состоялся вечер памяти Галины Петренко

В Большом концертном зале Таганрогской детской музыкальной школы имени П.И. Чайковского прошел музыкальный вечер, посвященный памяти известного в городе педагога Галины Петренко, которой 25 октября исполнилось бы 70 лет.

Подобный возраст для музыканта — пора творческого расцвета. Увы, Галина Михайловна до этого юбилея не дожила: ее жизнь трагически оборвалась 7 июня нынешнего года.

Инициатором проведения вечера памяти стала директор школы Чайковского Юлия Фролова. Провела концерт подруга Галины Петренко — пианистка Ольга Букша, наряду с которой своими теплыми воспоминаниями поделились коллеги Галины Михайловны из различных музыкальных учебных заведений города, где в разные периоды жизни протекала ее педагогическая деятельность.

Дань почтения яркому музыканту и прекрасному человеку выразили Любовь Бурякова (Таганрогский институт имени А.П. Чехова), Валентина Гурина (Таганрогская детская школа искусств), Алла Федулеева (Таганрогский музыкальный колледж), Татьяна Прутикова (ТДМШ им. П.И. Чайковского). В концерте приняли участие ученики и преподаватели этих учреждений культуры, своим вдохновенным исполнением выразив безмерное уважение к учителю и коллеге. В финале вечера выступил легендарный ансамбль народных инструментов «Диво» под руководством Сергея Пико.

Галина Петренко

Блестяще окончив Ростовскую консерваторию в 1979 году, Галина Петренко получила диплом, в котором среди прочих значилась квалификация «концертный исполнитель». Необыкновенно яркий исполнительский талант она продемонстрировала, приняв участие на заре своей творческой деятельности в Международном конкурсе в г. Клингенталь (Германия), войдя в десятку лучших аккордеонистов мира.

В дальнейшем, посвятив себя педагогической деятельности, Галина Михайловна сумела зажечь творческую искру в своих учениках, многие из которых так же, как и их наставник, сумели отличиться на различных серьезных музыкальных конкурсах.

Памятное мероприятие, проведенное на высокой ноте искренней признательности мастеру и человеку, глубоко тронуло сердца всех присутствовавших в зале. Этот вечер, наполненный теплом и благодарностью Педагогу, надолго останется в памяти любивших ее коллег, друзей и учеников.

Антон Словаков, фото автора. На центральном фото: романс Сергея Рахманинова «О, не грусти по мне…» исполняет Вера Терехова, концертмейстер — Ольга Букша.

музыкальная встреча память Таганрог школа Чайковского
