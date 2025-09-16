В музее Таганрога до 15 октября продлили выставку «Великий Немой»

В музее «Градостроительство и быт г. Таганрога» по просьбам горожан до 15 октября продлили работу выставки «Великий Немой», на которой представлено около пятидесяти киноафиш и плакатов 1890-1910-х годов.

Напомним, что организована совместно с Государственным музеем истории Санкт-Петербурга выставка была приурочена к 115-летию открытия в Таганроге первых электробиографов – «Модерн» и «Луч».

Отправной точкой развития российского киноискусства стал 1896 год, когда в петербургском театре «Аквариум» публике продемонстрировали киноленты братьев Люмьер. В июле 1897 года сеанс «синематографа Люмьера при электрическом освещении» впервые увидели и таганрожцы. Произошло это в здании городского театра.

Многие немые фильмы по разным причинам не сохранились. Ранние киноплакаты остались единственным вещественным свидетельством об утраченных лентах немого кино.

Выставка дополнена предметами из собрания Таганрогского музея-заповедника, которые расскажут о технических предпосылках появления кинематографа. Кроме того, на выставке представлены фотопортреты известных актёров немого кино, изображения фасадов и интерьеров первых таганрогских кинотеатров и многое другое.

