В Музее Москвы представлены экспонаты из фондов Таганрогского музея-заповедника

В Музее Москвы открыта выставка «Линия Гиляровского», в создании которой принял участие Таганрогский музей-заповедник, предоставив предметы и фотокопии из своей коллекции.

Владимир Алексеевич Гиляровский (1855-1935) – журналист, писатель, автор знаменитой книги «Москва и москвичи», мастер очерка и репортажа. Гиляровский фиксировал не только события городской жизни, но и речевую стихию эпохи: от лексики Хитрова рынка до языка театральной богемы. Его язык – живой, образный, насыщенный московским просторечием и профессиональными жаргонами – представляет особую ценность для изучения русской речи рубежа XIX-XX веков.

В основе выставки о жизни и творчестве Владимира Гиляровского, приуроченной к 170-летию со дня его рождения – удивительная находка, сделанная летом 2024 года. В одном из букинистических магазинов столицы были случайно обнаружены записные книжки Владимира Гиляровского, автографы очерков и стихов, фотографии, письма, книги и периодика начала ХХ века. Весь этот архив был передан Музею Москвы, и теперь самые интересные его фрагменты можно будет увидеть на новой выставке.

Кроме того, на выставке представлены этюды, эскизы и зарисовки, выпуски газет под редактурой Гиляровского, его стихотворения и письма, а также редкие фотографии, сюжеты которых Гиляровский описывал в своих очерках – забавы с Антоном Павловичем Чеховым в Мелихове.

«Что он выделывал, боже мой! Заездил всех моих кляч, лазил на деревья, пугал собак и, показывая силу, ломал брёвна», – так рассказывал Чехов о проделках своего эксцентричного коллеги и друга. Дружба Чехова и Гиляровского началась в те времена, когда оба писателя были практически никому не известны: они работали в мелкой прессе, перебиваясь случайными заработками. Чехов высоко ценил Гиляровского как писателя и как человека. Гиляровский, со своей стороны, с нежностью относился к слабому здоровьем писателю, особенно в последние годы его жизни.

Экспозиция дополнена материалами из собраний более двадцати музеев, архивов и библиотек различных регионов России, в том числе Таганрогского музея-заповедника. Из Таганрога в Москву были отправлены фотокарточка (почтовая открытка) Владимира Гиляровского с автографом А.П. Чехову, книга Владимира Гиляровского «На родине Гоголя» (издания 1902 года), фотокопии писем Гиляровского Чехову 1898-1899 годов.

Выставка «Линия Гиляровского» будет работать в Музее Москвы до 9 марта 2026 года.

Источник: Таганрогский музей-заповедник, фото mosmuseum.ru