В МФЦ Таганрога развернута передвижная выставка «Экие вы, Чеховы, талантливые»

Она подготовлена коллективом Литературного музея А.П.Чехова к 166-й годовщине со дня рождения писателя.

Выставка, посвященная членам семьи великого классика, уроженца Таганрога — Антона Павловича Чехова, открылась в помещении многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Таганрога (ул. Ленина, 153а). Передвижная экспозиция «Экие вы, Чеховы, талантливые» приурочена к дню рождения писателя, которое отмечается 29 января.

Посетители МФЦ смогут больше узнать об истории и творческом наследии семьи Чеховых, демонстрируя значительный вклад в мировую культуру и общественную жизнь России не только самого Антона Павловича, но и его родных и близких. В частности, на выставочных планшетах представлена текстовая и графическая информация из фондов Таганрогского музея-заповедника, которая акцентирует внимание на достижениях в литературе, искусстве и науке братьев Антона и его сестры Марии, его племянников и других родственников, говорится в сообщении пресс-службы Таганрогского музея-заповедника (ТГЛИАМЗ).

Выставка, подготовленная сотрудниками Литературного музея А.П.Чехова стала возможной благодаря давнему сотрудничеству ТГЛИАМЗ и МФЦ Таганрога. Названием выставки «Экие вы, Чеховы, талантливые» послужила фраза из письма, полученного Чеховым в 1898 году от Исаака Левитана – великого русского художника, друга семьи Чеховых.

Фото: ТГЛИАМЗ.