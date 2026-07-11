В летний зной готовим быстрый зелёный рыбный борщ с щавелем и сметаной

Лето набирает обороты, и потому хочется включать в рацион больше зелени и овощей, меньше жирного и мясного, и при этом чтобы блюда были быстро готовящиеся.

Поэтому сегодня мы будем варить зеленый борщ с рыбой, а потом обязательно расскажем о его пользе.

Ингредиенты:

рыба крупная (лосось, судак, кефаль) – 500-700 г,

лук репчатый – 1 головка,

картофель – 1-2 шт.,

щавель – 1-2 пучка,

лук зеленый – несколько перышек,

укроп, петрушка – 1 пучок,

перец черный горошком – 1-2 шт.,

соль – по вкусу,

сметана – для подачи.

Приготовление

Начнем с рыбы, которую выбираем по своему бюджету, но она должна быть с малым количеством костей и не мороженая, лучше если это будут стейки либо очищенная, выпотрошенная и порезанная крупными кусками серединка – хвосты и головы не нужны.

Кастрюлю для борща тоже на ваше усмотрение: чем больше рыбы и зелени, тем, соответственно, больше кастрюля. Наливаем в нее воду, кладем рыбу вместе с целой очищенной луковицей и перцем горошком, доводим до кипения и снимаем пенку. Варим нашу рыбку до готовности, выкладываем на отдельную тарелку; луковицу, ставшую мягкой, тоже достаем.

В рыбный бульон засыпаем очищенный и нарезанный дольками картофель, а когда он практически сварится — порезанный крупно щавель. Даем ему закипеть и добавляем измельченные зеленый лучок, петрушку и укроп. Через несколько минут возвращаем в кастрюлю уже сваренную рыбу, солим по вкусу, переводим на самый маленький огонь и томим еще минут 5-7.

Наш зеленый рыбный борщ готов! Аромат просто потрясающий… Даем ему немного настояться – и можно подавать как в теплом, так и в холодном виде, положив в каждую тарелку по хорошему куску рыбы и по ложке густой сметаны. Будет необыкновенно вкусно!

О пользе продукта

Зеленый борщ с рыбой – блюдо, которое полезно для здоровья благодаря сочетанию ингредиентов. Во-первых, это источник витаминов и минералов. В зеленом борще присутствуют витамины A, C, K, группы B, а также минералы – калий, магний, железо. Следует особо отметить, что витамин K регулирует свертываемость крови.

Во-вторых, употребление зеленого рыбного борща способствует улучшению пищеварения. Клетчатка в составе зелени (например, щавеля) стимулирует перистальтику кишечника и влияет на состав микрофлоры. Щавелевая и яблочная кислоты могут стимулировать выработку желудочного сока.

Третье полезное свойство данного блюда – поддержка сердечно-сосудистой системы. Калий и магний, которые содержатся в щавеле, помогают контролировать артериальное давление. Еще один плюс — антиоксидантное действие. Щавель богат фенольными кислотами, флавоноидами, каротиноидами и другими растительными соединениями, которые могут нейтрализовать свободные радикалы и снижать риск некоторых хронических заболеваний, включая болезни сердечно-сосудистой системы, рак и диабет 2-го типа.

Ну и, конечно, такой борщ – источник белка. Если в нем используется рыба (к примеру, судак, треска), она добавляет белок, который питает организм и обеспечивает эффективные обменные процессы. Однако важно учитывать как преимущества, так и возможные ограничения этого блюда. Прежде всего, они связаны со щавелевой кислотой (оксалатами), которая в больших количествах может быть вредна. Поэтому людям с мочекаменной болезнью, подагрой, нарушениями солевого обмена следует соблюдать осторожность, как и тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом (высокая кислотность может раздражать слизистую желудка).

В общем, главное при поедании зеленого борща – не переборщить. Существует ряд рекомендаций, которые необходимо соблюдать при его варке и употреблении. Прежде всего, это достаточная термическая обработка и добавление молочных продуктов (например, сметаны), что частично нейтрализует действие щавелевой кислоты.

Не менее важен выбор молодых листьев щавеля — в них содержание щавелевой кислоты минимально. И, разумеется, требуется соблюдение правил гигиены при приготовлении — щавель нужно тщательно мыть. Все эти нехитрые правила помогут сделать зеленый борщ не только вкусным, но и полезным.

Подготовила Елена ВЕКСЛЕР, на главной изображение от KamranAydinov на Magnific

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