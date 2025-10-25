В конце октября в Таганроге расцвели осенние крокусы

В центре Таганрога, во дворе четырехэтажных «сталинок» переулка Спартаковского на газоне расцвели крокусы.

Сразу вспомнилось, как минувшей осенью под открытым небом в Таганроге снова расцвела сирень, а в январе – фиалки. Сразу подумалось о том, что защищенные домами от всех ветров первоцветы, услаждавшие наши взгляды в апреле, радуют нас и теперь, спустя полгода. Но, как оказалось, это уже другие растения — осенние крокусы, колхикумы или безвременники. Их от первоцветов отличает не только время цветения, но и отсутствие вокруг цветов листьев: листья были весной – без цветов.

Весенние сиреневые первоцветы на фоне тающего снега и чернозема увидеть гораздо легче, нежели их осенних собратьев среди опавшей листвы. И тем ни менее, скромные безвременники также украшают нашу жизнь и поднимают настроение.

Владимир Прозоровский, фото автора