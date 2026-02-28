В инспекции по труду работодателям Таганрога рассказали о нормах трудоустройства людей с инвалидностью

Государственная инспекция труда Ростовской области напомнила работодателям и сотрудникам о ключевых трудовых гарантиях для людей с инвалидностью. Соблюдение этих норм обеспечивает равные возможности на рынке труда и защищает права работников.

Согласно статье 92 Трудового кодекса РФ, для инвалидов I и II групп установлена сокращенная продолжительность рабочего времени — не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда. Также им гарантирован ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 30 календарных дней и дополнительный отпуск без сохранения заработной платы до 60 дней в году по заявлению работника. Привлечение к сверхурочной работе, работе в выходные и ночное время допускается только с письменного согласия сотрудника и при отсутствии медицинских противопоказаний. Работодатель обязан создавать специальные условия труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации (ИПРА) и не имеет права отказывать в приеме на работу по причинам, не связанным с деловыми качествами соискателя.

Обязанности работодателя включают в себя создание или выделение рабочих мест для трудоустройства инвалидов в рамках установленной квоты, обеспечение доступности помещений и оборудования, а также учет рекомендаций ИПРА при организации рабочего процесса. При необходимости работодатель должен организовать обучение по востребованным профессиям и предоставить технические средства реабилитации. Дискриминация по признаку инвалидности недопустима — оценка должна основываться исключительно на профессиональных качествах.

Руководитель Государственной инспекции труда в Ростовской области Ольга Анатольевна Баташева отметила позитивные изменения в практике трудоустройства.

«В последнее время мы наблюдаем позитивную тенденцию: работодатели перестали бояться принимать на работу людей с инвалидностью, — подчеркнула она. — Трудоустройство инвалидов — это четко регламентированный процесс. Работодатель обязан создать специальные условия труда. Работник, в свою очередь, должен знать, что закон гарантирует ему сокращенный рабочий день, удлиненный отпуск и защиту от дискриминации. А Государственная инспекция труда в Ростовской области всегда поможет разобраться в тонкостях трудового законодательства».

