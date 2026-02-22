Главная » Новости Таганрога

В храмах Таганрога состоялась особенная служба, совершаемая раз в году

22 февраля, накануне Великого поста, во всех православных храмах Таганрога состоялась особая служба, которая собрала значительное число людей.

Последний день Масленичной недели широко известен как Проводы Масленицы, а для православных христиан это – Прощеное воскресенье. Во всех таганрогских храмах после Божественной литургии была совершена вечерня с особым чином прощения.

В Никольском храме по воскресеньям – две Божественные литургии – ранняя и поздняя (начинаются они, соответственно, в 6.40 и в 8.40). И здесь нашлись прихожане, которые причастились на ранней литургии, а потом пришли в храм вторично, к совершаемой после поздней литургии вечерне с особым чином прощения.

В последовавшей проповеди настоятель храма иеромонах Маврикий (Звягинцев) призвал каждого христианина и попросить прощения у всех, очистив свою совесть, и самому простить всех, в том числе и тех, кто об этом и не просил, – ради обретения душевного мира.

Также батюшка напомнил, что пост – не диета, его главный смысл – не в отказе от определенной пищи, его главная цель – духовное очищение. Многие постятся ради того, чтобы таким образом принести жертву Богу. Но в действительности жертва Богу – дух сокрушен. Христианство – единственная религия, проповедующая то, что Бог Сам пришел в этот мир, поврежденный грехом человека и его отпадением от Создателя, чтобы принести Себя в жертву и таким образом исправить пагубные последствия грехопадения Адама. К слову, грехопадение Адама и его изгнание из рая были основной темой богослужения в этот воскресный день. Если же постящийся начинает превозноситься своим постом, это оказывается противно не только людям, но и Богу.

Отец Маврикий посоветовал христианам в конфликтных ситуациях не оправдываться, не возлагать вину на других, но просить прощения – чтобы не уподобляться Адаму и Еве после грехопадения, которые вместо того, чтобы покаяться, попросить у Богу прощения, стали возлагать вину друг на друга и даже на Самого Бога.

Антон Сахновский, фото автора

