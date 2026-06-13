В Гимназическом саду в Таганроге дети и подростки рисовали Россию

Новое пространство Литературного музея А.П.Чехова 12 июня стало одной из ведущих площадок празднования Дня России.

В День России одной из центральных праздничных площадок Таганрогского музея-заповедника стало тематическое пространство «Гимназический сад» Литературного музея А.П. Чехова.

Утром здесь прошел конкурс рисунков на асфальте «Россия в красках детства», в котором приняли участие дети от 7 до 16 лет. Юные художники превратили серый асфальт в яркую палитру, выражающую любовь к Родине. Творческие коллективы «Танцевальный квартал» и «Маленькие звездочки» подарили зрителям, собравшимся в Гимназическом саду, праздничный концерт.

Завтра, 13 июня, в официальном сообществе Таганрогского музея-заповедника в социальной сети «ВКонтакте» опубликуют все работы для голосования и определения победителей конкурса.

Во второй половине дня в Гимназическом саду прошел мастер-класс по акриловой миниатюре на магнитном холсте. Главной темой занятия стала степь — та самая, чеховская, бескрайняя и вдохновляющая. Взрослые и дети перенесли на магнитные холсты магию летнего знойного воздуха, манящие дали и неповторимое очарование южной природы.

Ранее сообщалось, что в Таганроге ко Дню России состоялось более 50 мероприятий, объединивших тысячи жителей разных возрастов. Учреждения культуры, образования и спорта подготовили насыщенную программу для горожан и гостей города, включая концерты, патриотические кинопоказы, тематические книжные выставки, экскурсии, творческие мастер-классы и спортивные соревнования.

Фото: ТГЛИАМЗ