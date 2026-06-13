В Таганроге провели более 50 мероприятий ко Дню России

Власти города поблагодарили таганрожцев за активность, отметив, что праздник собрал тысячи горожан всех возрастов.

В Таганроге прошли празднования Дня России — в городе состоялось более 50 мероприятий, объединивших жителей разных возрастов. Учреждения культуры, образования и спорта подготовили насыщенную программу для горожан и гостей. В неё вошли концерты, патриотические кинопоказы, тематические книжные выставки, экскурсии, творческие мастер-классы и спортивные соревнования.

Праздник получился городским и семейным, собрав тысячи таганрожцев — детей, родителей, молодежь и людей старшего поколения, написала в своих соцсетях глава города Светлана Камбулова.

«Благодарю коллективы учреждений культуры, образования и спорта, волонтёров, организаторов и всех, кто вложил душу в подготовку этих мероприятий. — подчеркнула глава. — Отдельное спасибо жителям — за активность, открытость и любовь к нашему городу и нашей стране!»

Фото: скрин видео из канала в МАХ Светланы Камбуловой