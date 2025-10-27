Главная » Культура

В ГДК Таганрога звучала музыка Шопена

В Городском ДК состоялся концерт-лекция «Шопен. Мелодия сердца» из авторского цикла Даниила Топольского «Как слушать классику».

Пришедшие на этот музыкальный вечер лучше узнали и нелегкую судьбу Фредерика Шопена, и то, как внутренние переживания композитора отразились в музыке. В его жизни одна платоническая любовь приходит на смену другой, но возлюбленные выходят замуж за «денежные мешки»; роман с Жорж Санд счастья тоже не приносит.

Будучи патриотом Польши, Шопен оказывается во Франции, парижане его боготворят, но как только в Польше вспыхивает восстание, — он рвется на родину, чтобы быть хотя бы барабанщиком у повстанцев. Его отговаривают, восстание подавляется, Польша остается в составе Российской империи, а Фредерик до конца своей земной жизни — на чужбине.

Но прожил он гораздо дольше, чем ожидали врачи: музыка благотворно влияла не только на душевное состояние, но и на физическое здоровье. Музыка его души…

А в субботу, 22 ноября, Даниил Топольский планирует провести в ГДК вечер, посвященный музыке барокко: для Баха и его современников и ближайших преемников музыка была языком общения человека с Богом.

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ, фото Олега Хмелевского

