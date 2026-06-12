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Жителей Таганрога поздравляют с Днем России

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Дорогие таганрожцы! От всей души поздравляем вас с главным государственным праздником нашей страны – Днем России!

#Поздравление

Сегодня мы говорим о главном – о нашей Родине. Об уникальной стране, простирающейся от Балтийского моря до Тихого океана, объединяющей в себе множество культур и религий. Об истории, наполненной славными победами, великими свершениями и непростыми испытаниями. О многовековых традициях и неисчерпаемом духовном потенциале нашего народа. День России – это праздник каждого из нас – людей, которые гордятся своим прошлым, строят настоящее и с уверенностью смотрят в будущее.

Наши предки завещали нам в наследство великую державу. Мы помним их подвиги, стремимся сохранить и приумножить достигнутые успехи, опираясь на мудрость поколений. Сегодня наша страна вновь на передовой – с оружием в руках или в тылу на рабочем месте мы продолжаем дело своих предшественников. Мы поддерживаем наших бойцов, верим в Победу и знаем: Россия была, есть и будет сильной и свободной страной!

Пусть этот день объединит наши сердца в стремлении к миру и процветанию нашей Родины. Желаем вам благополучия, уверенности в своих силах и успеха во всех делах и начинаниях на благо Отечества. С праздником!

Светлана Камбулова, глава города Таганрога

Роман Корякин, председатель городской Думы

Изображение от freepik

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День России новости поздравление Таганрог
Таганрогская правда

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