В двух районах Таганроге отключили свет для обрезки деревьев и ремонта подстанции

24 марта в Таганроге из-за плановых работ в двух районах города временно отключили электроэнергию, сообщает telegram-канал «ЖКХ под контролем».

В районе улицы Розы Люксембург и Смирновского переулка свет отключили для проведения работ по обрезке деревьев. Энергоснабжение планируется восстановить до 17.00.

Одновременно в районе «Сады-1» электроснабжение ограничено из-за ремонтных работ на трансформаторной подстанции. Здесь завершение работ намечено на 16.00.

