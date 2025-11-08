В двух районах Таганрога ограничено водоснабжение из-за аварий на водоводе

8 ноября городской «Водоканал» ведет аварийно-восстановительные работы на Русском поле и в районе Нового вокзала.

Утечку устраняют на пересечении улиц Сызранова и С. Шило. Вода подается пониженным давлением в дома, расположенные на улицах Сызранова, С. Шило, Чехова, Пархоменко, Плеханова.

Коммунальная служба также работает по адресу: 7-й Артиллерийский переулок, 60. Водоснабжение ограничено в районе Нового вокзала, улиц С. Лазо, Дзержинского, Артиллерийских переулков.

Параметры подачи ресурса будут восстановлены после завершения аварийно-восстановительных работ.

Ранее мы рассказывали, что 77 порывов на сетях водоснабжения устранил «Водоканал» Таганрога за прошлую неделю.

Фото из архива