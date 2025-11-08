Главная » #ЖКХ

В двух районах Таганрога ограничено водоснабжение из-за аварий на водоводе

На чтение 1 мин Просмотров 212 Опубликовано

8 ноября городской «Водоканал» ведет аварийно-восстановительные работы на Русском поле и в районе Нового вокзала.

#ЖКХ

Утечку устраняют на пересечении улиц Сызранова и С. Шило. Вода подается пониженным давлением в дома, расположенные на улицах Сызранова, С. Шило, Чехова, Пархоменко, Плеханова.

Коммунальная служба также работает по адресу: 7-й Артиллерийский переулок, 60. Водоснабжение ограничено в районе Нового вокзала, улиц С. Лазо, Дзержинского, Артиллерийских переулков.

Параметры подачи ресурса будут восстановлены после завершения аварийно-восстановительных работ.

Ранее мы рассказывали, что 77 порывов на сетях водоснабжения устранил «Водоканал» Таганрога за прошлую неделю.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Водоканал ЖКХ новости нет воды ограничение водоснабжения Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru