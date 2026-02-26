В двух метрах от берега в Таганрогском заливе обнаружен утонувший мужчина

Тело погибшего увидели с берега очевидцы и вызвали спасателей.

В МЧС по Ростовской области сообщили о ЧП — в Таганрогском заливе утонул мужчина.

Тело погибшего находилось в водах залива буквально в двух метрах от берега. Его увидели очевидцы, находившиеся на берегу, и вызвали спасателей, который извлекли погибшего.

В настоящее время личность утонувшего устанавливается. Спасатели обращаются ко всем любителям зимней рыбалки и прогулок у водоемов с предупреждением об опасности и коварности льда, особенно в период повышения температуры воздуха.

