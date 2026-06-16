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В донском хуторе обломками БПЛА поврежден фасад дома, на месте работают экстренные службы

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По предварительным данным никто не пострадал.

Новости Ростовской области

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил на своих информационных ресурсах о последствиях вражеской атаки на донской регион сегодня днем: в результате падения обломков БПЛА поврежден фасад дома в хуторе Курган в Азовском район.

«По предварительной информации пострадавших нет, — уточнил глава региона. — Возгорание не зафиксировано. Экстренные службы работают на месте происшествия»

Украинские беспилотники также уничтожены городе Батайске и Родионово-Несветайском районе, добавил Юрий Слюсарь.

По сообщению Минобороны России, сегодня, в период с 7.00 мск до 14.00 мск, дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 151 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями 17 регионов страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Кроме Ростовской области это Белгородская, Брянская, Курская, Воронежская, Орловская, Липецкая, Ярославская, Владимирская, Смоленская, Рязанская, Нижегородская, Тульская, Калужская области, Московский регион, Краснодарский край и Республика Крым.

Фото из архива

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Таганрогская правда

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