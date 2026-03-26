В донской столице ранним утром пешеход погиб под колесами автобуса

Личность погибшего устанавливается.

В Ростове-на-Дону в результате наезда автобуса погиб пешеход. Трагедия произошла ранним утром 26 марта на улице Каскадная.

По предварительной информации Госавтоинспекции, в 05.40, вблизи дома №24 по улице Каскадная водитель 1966 года рождения, управлявший пассажирским автобусом ПАЗ маршрута №56, совершил наезд на мужчину. Пешеход переходил проезжую часть в неустановленном месте. От полученных травм он скончался на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все детали и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Фото: скрин видео из ТГ-канала Госавтоинспекции РО

