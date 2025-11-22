Главная » Культура

В Доме Чайковских состоится вечер памяти таганрогской пианистки Галины Грековой

На чтение 1 мин Просмотров 31 Опубликовано

В воскресенье, 23 ноября, в Доме Чайковских пройдет вечер памяти музыканта и педагога Галины Грековой «Добрым словом, светлым звуком».

Галина Грекова свыше полувека работала преподавателем фортепианного отделения Таганрогской детской школы искусств. Этот мир она оставила год назад. Но по-прежнему очень многие благодарные ей люди помнят и любят Галину Яковлевну.

Очередным свидетельством чему и станет этот концерт, в котором примут участие её коллеги, ученики, другие выпускники и учащиеся Таганрогской детской школы искусств.

Начало концерта — в 14.00. Адрес: ул. Греческая, 56-б. Вход свободный.

Фото Сергея Плишенко

