В День памяти воинов-интернационалистов в Таганроге прошел митинг у мемориала

15 февраля жители Таганрога почтили память воинов-интернационалистов, тех, кто прошел через огонь «горячих точек», не дрогнул перед лицом опасности и до конца остался верен своей присяге и Родине.

Ежегодно 15 февраля в России официально отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, а также погибших в локальных войнах. Эта дата приурочена к завершению вывода советских войск из Афганистана в 1989 году.

По словам председателя Ростовского областного отделения Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества Эльвиры Иванкович, в Таганроге на траурный митинг собрались вместе родные и друзья-сослуживцы воинов, погибших в Афганистане, при наведении конституционного порядка в Чечне, в Сирии и при проведении специальной военной операции на Украине.

«Жены, матери, дети погибших героев пришли возложить цветы и к памятнику воинам-интернационалистам «Черный тюльпан», и к «Журавлям» (мемориальный комплекс героям СВО «Журавли» в 2024 году стал продолжением памятника «Черный тюльпан», открытого в 2002 году – ред.). Мы помним наших героев. Мы заботимся об их семьях»,- подчеркнула Эльвира Иванкович.

Юрий СОМКО

Фото предоставлены Эльвирой Иванкович

