В День памяти и скорби в Ростове зажгли свечи в память о жертвах Великой Отечественной войны

Жители донского региона присоединились к Всероссийской акции «Свеча памяти».

В Ростове-на-Дону прошла ежегодная всероссийская акция «Свеча памяти», приуроченная ко Дню памяти и скорби 22 июня — дате начала Великой Отечественной войны. В этот день участники зажигают свечи в память о 26,6 миллиона советских граждан, погибших от рук нацистского режима, а также о тех, кто выстоял в тылу, пережил блокаду, оккупацию и эвакуацию.

Традиционно к акции присоединилась молодежь Ростовской области, члены общественных объединений и активные граждане. Памятные мероприятия прошли во всех муниципалитетах региона. В донской столице событие состоялось на территории храма Иоанна-воина. Его организовали комитет по молодежной политике Ростовской области совместно с региональным патриотическим общественным движением «Дороги славы – наша история» и общественным движением «Народный фронт». Участники выложили из свечей слово «Помним» в память о жертвах Великой Отечественной войны.

«Сегодня мы отдаём дань памяти всему поколению великих героев и тружеников. Увековечение памяти является одним из важнейших направлений в работе с молодёжью. Без памяти о прошлом сложно представить достойное будущее нашей страны. Когда мы зажигаем свечу, мы передаём память дальше, чтобы она не растворилась во времени. Чтобы дети знали, какой ценой завоёван мир», — прокомментировал председатель комитета по молодёжной политике Олег Отроков.

Фото: donland.ru