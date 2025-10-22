Главная » #Дата

В День белых журавлей в Таганроге почтили память Героев

22 октября в России отмечается День белых журавлей, посвященный памяти Героев, отдавших свои жизни за мирное небо над нашей страной.

День белых журавлей появился по инициативе народного поэта Дагестана Расула Гамзатова и отмечается с 1986 года. Известная песня «Журавли» на стихи дагестанского поэта стала символом скорби и гордости.

«В Таганроге сегодня вспоминали павших Героев. Участники Великой Отечественной войны, локальных конфликтов в Афганистане, Сирии, Чечне, Осетии, СВО — они Герои прошлого и настоящего! Таганрожцы всегда стояли на защите Родины. И сегодня наши парни с честью выполняют свой воинский долг и продолжают славные традиции отцов и дедов», — рассказала глава города Светлана Камбулова.

Глава Таганрога поблагодарила членов общественной организации семей погибших защитников Отечества, организовавших памятные мероприятия. 22 октября состоялись церемонии возложения цветов к мемориалам «Черный тюльпан» и «Журавли», которые посвящены Героям, павшим при выполнении воинского долга в локальных конфликтах и СВО.

Особенной частью памятной акции стала выставка «Жена Героя, Мать Героя, Семья Героя», подготовленная Советом Ростовского областного отделения Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества.

«Экспозиция открылась во Дворце Алфераки и стала еще одним поводом вспомнить историю каждой семьи, чьи близкие пожертвовали собой ради будущего поколения россиян. День белых журавлей — это напоминание всему обществу о важности бережного отношения к истории своей страны. Это важный повод задуматься о ценности человеческой жизни и уважении к нашим ветеранам и семьям погибших солдат», — добавила Светлана Камбулова.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой

