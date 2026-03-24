В центре Таганрога модернизировали сток дождевых вод

Опубликовано

В МКУ «Благоустройство» сообщили о завершении первого этапа дорожных работ.

В Таганроге вчера, 23 марта, на пересечении улицы Петровской и Гоголевского переулка завершены работы по улучшению ливневой канализации.

Специалисты сняли асфальтобетонное покрытие, чтобы выровнять уклон дорожного полотна и обеспечить эффективный сток дождевых вод, предотвратив их скопление на пешеходном переходе.

Как сообщили в учреждении, после запуска завода по производству традиционной асфальтовой смеси на этом участке начнется укладка нового покрытия. Ориентировочный срок завершения работ — начало апреля.

Фото: ТГ-канал МКУ «Благоустройство» г. Таганрог

МКУ "Благоустройство" новости ремонт ливневки Таганрог
