В центре Таганрога модернизировали сток дождевых вод

В МКУ «Благоустройство» сообщили о завершении первого этапа дорожных работ.
В Таганроге вчера, 23 марта, на пересечении улицы Петровской и Гоголевского переулка завершены работы по улучшению ливневой канализации.
Специалисты сняли асфальтобетонное покрытие, чтобы выровнять уклон дорожного полотна и обеспечить эффективный сток дождевых вод, предотвратив их скопление на пешеходном переходе.
Как сообщили в учреждении, после запуска завода по производству традиционной асфальтовой смеси на этом участке начнется укладка нового покрытия. Ориентировочный срок завершения работ — начало апреля.
Фото: ТГ-канал МКУ «Благоустройство» г. Таганрог
Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».