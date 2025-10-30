В центре Ростова мужчина застрелил бывшую жену и покончил с собой

Убийство с последующим самоубийством совершено 30 октября в одном из офисных зданий, расположенном на улице Большой Садовой в донской столице.

По предварительной версии следствия, мужчина выстрелил в свою бывшую супругу из огнестрельного оружия, после чего покончил с собой. Мотивом преступления стали личные неприязненные отношения на фоне тяжелого бракоразводного процесса.

«В результате полученных ранений женщина и мужчина скончались на месте происшествия», — сообщает пресс-служба регионального Следкома.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты следственного управления, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ход и результаты расследования взяла на контроль прокуратура Ростовской области.

Фото: Telegram-канал «Ростовский Следком»