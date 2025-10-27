На Дону ДНК-экспертиза помогла установить подозреваемого в убийстве 20-летней давности

Донской Следком возобновил расследование убийства, совершенного почти 20 лет назад. Благодаря современным криминалистическим методам удалось установить личность подозреваемого, который уже задержан и дает признательные показания.

В декабре 2004 года на территории детского сада на проспекте Строителей в Волгодонске было обнаружено тело 23-летней девушки с признаками насильственной смерти. В ходе осмотра места происшествия установлено, что у жертвы похитили зимние сапоги, серебряные сережки, ключи от квартиры и 50 рублей.

На первоначальном этапе следствия установить преступника не удалось, расследование было приостановлено.

В ходе планомерной работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователи и криминалисты заново изучили материалы уголовного дела и вещественные доказательства.

Полученные данные позволили инициировать повторные молекулярно-генетические экспертизы с использованием современных возможностей Судебно-экспертного центра СК России. На вещественных доказательствах был обнаружен профиль ДНК, который помог идентифицировать причастное к преступлению лицо — 45-летнего жителя Волгодонского района, ранее неоднократно судимого за кражи, разбои и грабежи.

Полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали подозреваемого. Мужчина дал признательные показания и подробно описал обстоятельства преступления.

«По его словам, в ночь на 25 декабря 2004 года, находясь в Волгодонске в состоянии алкогольного опьянения, он увидел на улице девушку, применил к ней физическую силу и надругался. Чтобы скрыть преступление, фигурант задушил потерпевшую, после чего похитил ее имущество и сбыл его на местном рынке», — сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Суд по ходатайству следователя избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение в убийстве. Расследование уголовного дела продолжается.

Иллюстрация: скрин оперативного видео СУ СКР по РО