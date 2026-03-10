Главная » Новости Таганрога

В числе десяти лучших специалистов бытового обслуживания Дона — руководитель таганрогского предприятия «Бодрость»

Сотрудники донских предприятий бытового обслуживания и общественного питания будут награждены в преддверии отраслевого праздника.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь своим распоряжением утвердил список представителей сферы бытового обслуживания и общественного питания донского региона, которые будут в этом году удостоены звания лучшего работника. Всего 10 сотрудников отрасли представлены к награде, в их числе директор ООО «Бодрость» из Таганрога Анатолий Рыбченков. Награждение приурочено к профессиональному празднику работников бытового обслуживания и общественного питания, который отмечается в марте.

В числе тех, кто признан лучшим в своей профессиональной среде, руководители предприятий бытового обслуживания и общепита, повара, бухгалтеры, кондитеры, швеи, индивидуальные предприниматели.

«Звание присуждается ежегодно для поощрения наиболее отличившихся профессионалов, внесших значительный вклад в развитие профильных предприятий», — говорится в сообщении пресс-службы донского правительства.

В 2025 году на региональном потребительском рынке обеспечен рост по обороту розничной торговли на 4,7%; объему платных услуг – на 3,5%; обороту общественного питания – на 11,5%.

