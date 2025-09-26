В четырех районах Таганрога ограничено водоснабжение

26 сентября в Таганроге аварийные работы на водопроводных сетях ведутся в четырех районах города. Из-за этого ограничена подача воды на многих улицах.

Как сообщает МУП «Управление «Водоканал», утечку устраняют на улице Амвросиевской, 5. В связи с этим водоснабжение осуществляется пониженным давлением на улицах Дзержинского, Грозненской, Социалистической, Красноармейской и в переулке Парковом. Ориентировочно до 17 часов.

Аварийные работы ведутся на улице Турубаровых, 45. Подача воды ограничена в части Северного микрорайона, в Михайловке, на улицах Бабушкина и Социалистической. Примерно до 17 часов.

Ремонт водопровода ведется на улице Чехова, 336. Поэтому вода подается пониженным давлением в микрорайоне Простоквашино, на улицах С. Шило, Чехова, Сызранова, Чучева. Ориентировочно до 19 часов.

Еще один порыв устраняют на улице С. Шило, 188. Примерно до 17 часов нехватку воды в кранах могут наблюдать жители улиц С. Шило и Пархоменко.

