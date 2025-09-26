Главная » #ЖКХ

В четырех районах Таганрога ограничено водоснабжение

На чтение 1 мин Просмотров 81 Опубликовано

26 сентября в Таганроге аварийные работы на водопроводных сетях ведутся в четырех районах города. Из-за этого ограничена подача воды на многих улицах.

#ЖКХ

Как сообщает МУП «Управление «Водоканал», утечку устраняют на улице Амвросиевской, 5. В связи с этим  водоснабжение осуществляется пониженным давлением на улицах Дзержинского, Грозненской, Социалистической, Красноармейской и в переулке Парковом. Ориентировочно до 17 часов.

Аварийные работы ведутся на улице Турубаровых, 45. Подача воды ограничена в части Северного микрорайона, в Михайловке, на улицах Бабушкина и Социалистической. Примерно до 17 часов.

Ремонт водопровода ведется на улице Чехова, 336. Поэтому вода подается пониженным давлением в микрорайоне Простоквашино, на улицах С. Шило, Чехова, Сызранова, Чучева. Ориентировочно до 19 часов.

Еще один порыв устраняют на улице С. Шило, 188. Примерно до 17 часов нехватку воды в кранах могут наблюдать жители улиц С. Шило и Пархоменко.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Водоканал нет воды новости Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru