В четверг утром таганрожцы приняли участие в Тайной Вечери, а вечером освятили соль

В четверг утром таганрогские храмы были полны людьми едва ли не как на Пасху, а причастников было, возможно, даже больше, чем в любой из праздников: Православной Церковью Великий Четверг посвящен воспоминанию Тайной Вечери Господа Иисуса Христа со Своими учениками и установления Им Таинства Евхаристии (Святого Причастия).

По учению Церкви на каждой Божественной Литургии хлеб и вино не снова и снова превращаются в Тело и Кровь Христа, но вместо этого молящиеся снова и снова, преодолевая пространство и время, целые тысячелетия, таинственным образом присоединяются к первому и единственному Святому Причастию. При этом под видом и образом хлеба и вина всецело присутствует Сам Христос Бог. Принимая в себя Тело и Кровь Христа, причастник, подобно Пресвятой Богородице, вмещает в себя Самого Бога. Причем причащаются христиане Тела и Крови Христа Воскресшего, благодаря чему и сами становятся бессмертными, для которых смерть из безжалостного и страшного господина превращается в дверь в лучший мир. Христос по Своему смирению дверью называл Себя…

В XIX веке, когда вера в народе оскудевала, русские православные люди стали причащаться реже, но в четверг Страстной Недели причащались практически все, а перед причастием исповедовались, очищаясь от грехов. С тех пор и поныне Великий Четверг в народе называют Чистым Четвергом, это название за ним сохранилось и в богоборческом ХХ веке, когда про Христа и установленные Им церковные таинства забыли, а очищать стали не душу, а тело, купаясь на рассвете.

В Никольском храме Таганрога причастие проходило на три чаши (причащали одновременно все три священника), а после причастия в своей проповеди настоятель храма иеромонах Маврикий (Звягинцев) напомнил прихожанам о том, что и праведный Иоанн Кронштадтский, и многие другие святые призывали христиан причащаться, соединяясь со Христом, как можно чаше.

Некоторые православные христиане в четверг вечером в храмы пришли снова – на чтение двенадцати Страстных Евангелий. Читались двенадцать отрывков из всех четырех Евангелий (Матфея, Марка, Луки, Иоанна), которые повествуют о последних часах земной жизни Иисуса Христа (на фото).

Также на этой службе по церковной традиции была освящена соль, напоминающая о том, что Христос призывал Своих учеников уподобиться этому веществу. «Вы – соль земли,» — говорит Он апостолам. Соль спасает продукты от гниения: таганрожцам, живущим на берегу некогда самого рыбного в мире моря, это особенно хорошо известно. Подобным образом истинные христиане спасают мир от распада.

Антон Сахновский, фото автора