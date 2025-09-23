Сотрудников «Красного котельщика» наградили на высоком уровне

В преддверии Дня машиностроителя и в честь 129-летия со дня основания Таганрогского котлостроительного завода «Красный котельщик» (ТКЗ) сотрудники предприятия были отмечены наградами федерального, регионального, муниципального и корпоративного уровней.

Церемония награждения прошла в торжественной обстановке под символичным названием «Ценные люди «Красного котельщика».

Почётные грамоты, благодарственные письма и медали котлостроителям вручили почётные гости, прибывшие на предприятие: министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев, вице-президент Союза работодателей Ростовской области Виктор Нетесанов, председатель городской Думы Роман Корякин, заместитель главы администрации Таганрога по вопросам экономики Олег Шеховцов.

Андрей Савельев, министр промышленности и энергетики Ростовской области:

«Таганрогский завод «Красный котельщик» по праву является флагманом экономики Ростовской области и одним из лидеров энергетического машиностроения страны. В последние годы предприятие уверенно вышло на рынок атомной энергетики, что наглядно подтверждает высокое качество и конкурентоспособность вашей продукции, о чём свидетельствует и широкая география поставок. Предприятие демонстрирует устойчивый рост, увеличивает объемы производства, проводит техническое перевооружение, реализует социальные инициативы и обеспечивает достойный уровень заработной платы. Я знаю, что сплочённый и профессиональный коллектив ТКЗ способен справиться с любыми задачами. Правительство области всегда готово оказать заводу поддержку».

Виктор Нетесанов, вице-президент Союза работодателей Ростовской области:

«Мы видим, что помимо развития производства уделяется большое внимание социальной сфере. Лозунг предприятия — «Завод — больше, чем работа» — говорит о многом: о системной профориентационной работе, внимании к сотрудникам, их семьям и детям, о заботе о подготовке и обучении кадров. Всё это — те ценности, которые формируют сильный бренд предприятия и укрепляют его стабильность и репутацию».

Роман Корякин, председатель городской Думы Таганрога:

«129 лет для предприятия — это лишь начало большой истории. «Красный котельщик» не только выстоял в непростые времена, а стал символом надёжности и профессионализма. Главная ценность завода — это его люди. Благодаря труду, энергии и преданности коллектива предприятие живёт, развивается и помогает стране. Особая благодарность за сохранение исторической памяти. В год 80-летия Победы, в год Защитника Отечества, который провозгласил Президент Российской Федерации, котлостроители по своей доброй инициативе провели реконструкцию мемориала ВОВ, выразив дань уважения героям, сложившим свои головы ради будущего потомков».

Олег Шеховцов, заместитель главы администрации Таганрога по вопросам экономики:

«Красный котельщик» играет важнейшую роль в жизни Таганрога. Это не только стабильные налоговые поступления в бюджет, но и по-настоящему активная гражданская и социальная позиция. Завод не остаётся в стороне от нужд города: оказывает помощь учебным заведениям, участвует в благотворительных инициативах, поддерживает спортивные и культурные проекты. Всё это вызывает искреннее уважение».

Праздничные мероприятия, приуроченные к знаменательным датам, объединили не только чествование лучших сотрудников, но и стали ярким выражением признания заслуг всего коллектива — людей, искренне любящих своё дело и с гордостью носящих имя «котлостроитель».

Помимо церемонии награждения для сотрудников и их семей приготовлен еще один подарок от завода — творческий вечер «Любовь, поэзия и джаз», который наполнит зрителей гармонией высокого искусства.