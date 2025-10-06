В чемпионате России по волейболу участвует женский клуб из Таганрога «Красные крылья»

Депутат Госдумы, член комитета ГД по физической культуре и спорту Сергей Бурлаков встретился с игроками и тренерами женского волейбольного клуба «Красные крылья». Вместе с председателем городской Думы Таганрога Романом Корякиным он обсудил с командой ее успехи.

Волейбольный клуб прошёл серьёзный путь становления и сегодня защищает честь Таганрога и Ростовской области на соревнованиях самого высокого уровня. «Красные крылья» — первый в истории города и единственный на данный момент профессиональный женский волейбольный клуб в донском регионе.

Клуб является участником чемпионата России в Высшей лиге «Б» с 2023 года. В сезоне 2024-2025 годов также стал участником чемпионата России в Первой лиге Зона «Юг». В этом же сезоне «Красные крылья» завоевали «золото» Зоны «Юг».

Роль клуба не ограничивается только профессиональными соревнованиями. Большинство игроков основной и детско-юношеской команды играют за сборную Ростовской области и успешно защищают честь города и региона на соревнованиях самого разного уровня. 20 девушек уже имеют звание кандидатов в мастера спорта.

Сергей Бурлаков поблагодарил тренерский штаб — Елену Бутук, Михаила Комарова и Алексея Карякина — за их самоотверженный труд.

«Поддержка такого спорта — это инвестиция в здоровое будущее наших детей. Команда «Красные Крылья» — настоящий пример для молодежи», — сказал Сергей Бурлаков и заверил, что поддержка развития спорта в регионе будет продолжена.

С открытием после ремонта Дворца спорта СШОР № 13 домашней площадкой «Красных крыльев» стал обновлённый зал спорткластера «Авангард».

«Чемпионат России по волейболу сезона 2025-2026 годов в Высшей лиги «Б» стартовал. Совсем скоро нас ждут домашние матчи и красивый волейбол. Желаю нашим девчонкам удачи. Уверен таганрожцы с удовольствием придут болеть за свою команду», — пригласил горожан Роман Корякин.

Домашние матчи «Красных крыльев» в Таганроге состоятся 18 и 19 октября.

Фото: городская Дума Таганрога