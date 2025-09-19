В чемпионате «Почитай классика» вместе с Таганрогом будет участвовать и Неклиновский район

16 сентября в зрительном зале Молодежного центра состоялась презентация проекта «Почитай классика», который одержал победу в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив 2025 года.

Полученный грант позволит расширить географию проведения рожденного в Таганроге конкурса-чемпионата по чтению вслух: впервые в нем примут участие жители Неклиновского района.

Молодежный центр имеет успешный опыт проведения городского конкурса-чемпионата по чтению вслух «Почитай классика»: он проводится с 2018 года. В 2023-2024 учебном году конкурс впервые состоялся при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

«Почитай классика» — это открытый чемпионат по чтению произведений авторов-классиков. Участники читают вслух, без подготовки, выбранные организаторами произведения. Выбор произведений для чтения осуществляется не из школьной программы, это позволяет познакомить участников с более широким кругом произведений писателей-классиков.

Многолетний опыт проведения чемпионата по чтению вслух показал актуальность и востребованность такого игрового формата популяризации чтения и развития навыков публичных выступлений.

Благодаря победе в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив в 2023 году организаторы чемпионата получили возможность расширить аудиторию его участников и провести чемпионат-конкурс в четырех возрастных категориях. Полученный ныне грант позволит расширить географию проведения чемпионата: впервые в нем примут участие жители Неклиновского района.

С октября 2025 по февраль 2026 годов в Таганроге традиционно в зрительном зале Молодежного центра и в помещении детской библиотеки им. М. Горького, а также в селе Покровское, в Доме культуры Неклиновского района, будет проведено в общей сложности 20 отборочных, 10 полуфинальных и 5 финальных туров в разных возрастных категориях.

Оценивать конкурсантов будет профессиональное жюри, состоящее из актеров, литературных работников, преподавателей, журналистов, представителей администраций Таганрога и Неклиновского района.

Каждое выступление полуфиналистов будет записано на видео и в дальнейшем выложено в специально созданной группе ВКонтакте с одноименным названием «Почитай классика», где организуют онлайн голосование в каждой возрастной категории, что позволит определить победителей народного голосования.

По прогнозам организаторов конкурса, в нем примет участие свыше тысячи человек.

Надежными партнерами проекта, обеспечивающими победителей ценными призами, остаются туристическая компания «Судаков Тревел», батутный парк «Джамп» и кофейня «Олд Скул Кофе».

Презентацию провели художественный руководитель Молодежного центра Оксана Пурахина и актер Молодежного центра, руководитель театральной школы «Витамин» Константин Илюхин, которые являются ведущими и на проходящих в Молодежном центре конкурсах-чемпионатах «Почитай классика». В презентации также приняли участие артисты работающего в Молодежном центре Народного молодежного театра.

Антон СЛОВАКОВ, фото автора