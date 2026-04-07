В Благовещение в серое небо над храмами Таганрога поднялись белые голуби

7 апреля православные христиане празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы, которое в этом году пришлось на Страстную неделю, на Великий вторник, призывающий всякого христианина быть всегда готовым ко встрече с Господом. А Благовещение – праздник, напоминающий об абсолютном доверии по отношению к Богу Приснодевы Марии, о Её беспрекословном послушании, о беспрецедентном единении двух миров – духовного и материального.

С утра шел дождь, а небо над нашим городом было беспросветно серым. Но непогода не смогла остановить множества православных, ехавших из разных концов Таганрога в местные храмы. На священниках и пономарях было голубое облачение, на многих прихожанках – косынки такого же цвета. Голубой – цвет Богородицы, сегодня – Её праздник.

Юная Дева узнала от Ангела о том, что Сам Бог пошлет Ей Дитя. «Да будет Мне по слову твоему,» — отвечает Она ему, понимая, что перед Ней – Посланник Божий, что через него Она отвечает Самому Создателю. А ведь незамужнюю забеременевшую женщину по тогдашним суровым иудейским законам соотечественники забивали камнями. И Она об этом прекрасно знала.

Во все времена почти все девочки мечтают стать женами и мамами. Но Мария стремилась всю Себя, всю Свою жизнь посвятить Богу. Однако если Ей нужно стать Матерью, — Она Ею станет, и без мужчины: для всемогущего Всевышнего нет ничего невозможного. Дух Святой сошел на Неё, в Её утробе начал жить и расти Тот, Кто появится на свет, как и положено всякому младенцу, через 9 месяцев. Мы называем Боговоплощением Рождество Христово, порой забывая об этих девяти месяцах. Но и став Матерью, Она навсегда останется Девой: для Бога все возможно.

После богослужения священники выходили на улицу, выпускали в небо белых голубей. Белый голубь – символ Святого Духа, Третьего Лица Святой Троицы – Того Самого, осенившего Приснодеву Марию, когда мир духовный и мир материальный встретились, и Бог (Бог-Сын, Второе Лицо Святой Троицы), оставаясь Богом, стал еще и человеком. Кроме того, голубь напоминает о том, что до Христа ветхозаветные иудеи совершали кровавые жертвоприношения. В жертву приносились, в частности, голуби. Кровавые жертвоприношения, в том числе человеческие, приносили и язычники, «задабривая» и «угощая» таким образом своих «богов», суть бесов. Однако у ветхозаветных евреев жертвенные животные играли другую роль: невинные животные приносились в жертву в искупление грехов человеческих и были прообразом Христа, принесшего Себя в Жертву в искуплении грехов каждого человека и всего человечества в целом. Кроме того, голубь напоминает еще и о спасении рода человеческого после всемирного потопа.

