Главная » Культура

В библиотеке Таганрога состоится встреча с писателем Алексеем Авдеенко

На чтение 1 мин Просмотров 16 Опубликовано

В субботу, 14 февраля, в концертно-выставочном зале Центральной городской публичной библиотеки имени А.П. Чехова (ул. Петровская, 96) состоится творческая встреча с Алексеем Авдеенко.

Культура

Алексей Авдеенко — популярный российский писатель в жанре славянского фэнтези, участник семинара «Литературная мастерская» Сергея Лукьяненко.  

Алексей Авдеенко живет и работает в Таганроге. Образование высшее. Окончил ДонГАУ в 1995 году. По специальности — ветеринарный врач. Первая публикация вышла в газете «Таганрогская правда» в 1996 году. Пишет прозу, иногда стихи. Печатался в «Таганрогской правде», в альманахе «Берега». Издал роман «Похищенный воин».

Начало встречи в 12.00. Вход свободный. Приглашаются все интересующиеся.

Владимир Дорда, фото предоставлено автором

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

анонс библиотека Таганрога новости Таганрог творческие встречи
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru