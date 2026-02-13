В библиотеке Таганрога состоится встреча с писателем Алексеем Авдеенко

В субботу, 14 февраля, в концертно-выставочном зале Центральной городской публичной библиотеки имени А.П. Чехова (ул. Петровская, 96) состоится творческая встреча с Алексеем Авдеенко.

Алексей Авдеенко — популярный российский писатель в жанре славянского фэнтези, участник семинара «Литературная мастерская» Сергея Лукьяненко.

Алексей Авдеенко живет и работает в Таганроге. Образование высшее. Окончил ДонГАУ в 1995 году. По специальности — ветеринарный врач. Первая публикация вышла в газете «Таганрогская правда» в 1996 году. Пишет прозу, иногда стихи. Печатался в «Таганрогской правде», в альманахе «Берега». Издал роман «Похищенный воин».

Начало встречи в 12.00. Вход свободный. Приглашаются все интересующиеся.

Владимир Дорда, фото предоставлено автором