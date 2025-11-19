Главная » Город

В русло реки балки Малая Черепаха жители Таганрога выбросили старый диван

На чтение 1 мин Просмотров 99 Опубликовано

18 ноября в Таганроге сотрудники коммунальных служб в очистили от мусора участок балки Малая Черепаха. В районе улицы Амвросиевской и переулка Шефского кроме старых ведер, пластиковых бутылок и прочего хлама они обнаружили старую мебель.

Город

На своей страничке ВК МКУ «Благоустройство» опубликовало фото: посреди воды красуется чей-то диван. Можно предположить, что выбросили его туда местные жители, поскольку вряд ли бывшие хозяева тащили громоздкую мебель с другого конца города.

«Пожалуйста, не выбрасывайте мусор в водоёмы и на прилегающие территории. Мусор наносит серьёзный вред экосистеме реки и окружающей природе, а скопление отходов при выпадении осадков может привести к подтоплению территории», — обратились сотрудники коммунальной службы к таганрожцам.

И добавили, что работы по очистке балки реки Малая Черепаха будут продолжены в 2026 году.

Фото ВК МКУ «Благоустройство»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

балка Малая Черепаха благоустройство новости Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru