18 ноября в Таганроге сотрудники коммунальных служб в очистили от мусора участок балки Малая Черепаха. В районе улицы Амвросиевской и переулка Шефского кроме старых ведер, пластиковых бутылок и прочего хлама они обнаружили старую мебель.

На своей страничке ВК МКУ «Благоустройство» опубликовало фото: посреди воды красуется чей-то диван. Можно предположить, что выбросили его туда местные жители, поскольку вряд ли бывшие хозяева тащили громоздкую мебель с другого конца города.

«Пожалуйста, не выбрасывайте мусор в водоёмы и на прилегающие территории. Мусор наносит серьёзный вред экосистеме реки и окружающей природе, а скопление отходов при выпадении осадков может привести к подтоплению территории», — обратились сотрудники коммунальной службы к таганрожцам.

И добавили, что работы по очистке балки реки Малая Черепаха будут продолжены в 2026 году.

Фото ВК МКУ «Благоустройство»