В администрации Таганрога рассказали, когда заменят аварийный столб на улице Софьи Перовской

Жители Таганрога в соцсетях просят городские власти заменить электроопору ЛЭП на улице Софьи Перовской. По их словам, столб накренился еще в апреле нынешнего года и представляет реальную угрозу для жителей близлежащих домов и прохожих.

За разъяснениями мы обратились в городскую администрацию, где сообщили, работы по замене электроопоры, расположенной в районе дома № 5 по улице Софьи Перовской планируют выполнить до 30 декабря.

Фото из соцсетей