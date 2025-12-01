В администрации Таганрога рассказали, когда заменят аварийный столб на улице Софьи Перовской

Жители Таганрога в соцсетях просят городские власти заменить электроопору ЛЭП на улице Софьи Перовской. По их словам, столб накренился еще в апреле нынешнего года и представляет реальную угрозу для жителей близлежащих домов и прохожих.
За разъяснениями мы обратились в городскую администрацию, где сообщили, работы по замене электроопоры, расположенной в районе дома № 5 по улице Софьи Перовской планируют выполнить до 30 декабря.
Фото из соцсетей
